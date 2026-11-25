GIDA ATIKLARINDAN YÜZDE 66 LİPİT VERİMİ ELDE EDİLDİ: Çalışmada "Candida lipolytica" adlı mayayı tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, tarihi geçmiş veya son kullanma tarihi geçmiş meyve suları ile peynir altı suyunu mayaların beslenmesinde kullandıklarını belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu: "Amacımız, bitkisel yağların yerine yüksek oranda yağ biriktiren mikroorganizmaları kullanarak mikrobiyal yağ ve biyodizel ham maddesi üretmekti. Bu üretimde karbon kaynağı olarak da gıda sanayisi atıklarından yararlandık. Kullandığımız maya uygun koşullarda ortamda bulunan şekeri hücre içine alıyor ve yağa çevirerek depoluyor. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bu maya hücreleri küçük birer biyolojik yağ fabrikası gibidir. Mayalardan yüksek miktarlarda yağ üretip biyodizel ham maddesi olarak kullandık." Laboratuvar çalışmalarının ardından sistemi 20 litrelik pilot üretim ölçeğine taşıdıklarını belirten Yıldırım, yüzde 50 tarihi geçmiş meyve suyu ve yüzde 10 peynir altı suyu içeren üretim ortamında yüzde 66 lipit verimine ulaştıklarını kaydetti. Elde edilen mikrobiyal yağın bileşimini de incelediklerini aktaran Yıldırım, oleik, palmitik, linoleik ve stearik asitlerin öne çıktığını, yağın biyodizel üretiminde kullanılabilecek özellikler taşıdığını bildirdi.