TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en kalabalık ilçelerini açıkladı. İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe.
Ankara'nın Çankaya ilçesi 949 bin 265 kişilik nüfusuyla 2. sırada bulunurken, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer aldı.
Listede 936 bin 351 kişilik nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 4. sırada.
İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:
İstanbul-Esenyurt: 977 bin 489
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Ankara-Çankaya: 949.265
Ankara-Keçiören: 942 bin 884
Gaziantep-Şahinbey: 936 bin 351
Bursa-Osmangazi: 884 bin 451
Gaziantep-Şehitkamil: 839 bin 553
İstanbul-Küçükçekmece: 805 bin 930
Adana-Seyhan: 792 bin 536
İstanbul-Bağcılar: 744 bin 351
İstanbul-Pendik: 741 bin 895.
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