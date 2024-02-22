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Otomotiv TÜİK 2024 verilerini göre... Bu şehirde yaşayan 3 kişiye 1 araba düşüyor
Otomotiv

TÜİK 2024 verilerini göre... Bu şehirde yaşayan 3 kişiye 1 araba düşüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-22 09:18:00 -
TÜİK 2024 verilerini göre... Bu şehirde yaşayan 3 kişiye 1 araba düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri açıkladı. Veriler ise herkesi şaşırttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre 2024 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Nüfusu 1 milyon 167 bine dayanan Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı ise 325 bin 882 olarak açıklandı.

TÜİK Verilerine göre 2024 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 325 bin 882 motorlu kara taşıtının, 168 bin 95'i (yüzde 51,6) otomobil, 5 bin 955’i (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 525’i (yüzde 1,7) otobüs, 51 bin 26’sı (yüzde 15,7) kamyonet, 12 bin 416’sı (yüzde 3,8) kamyon, 48 bin 190’ı (yüzde 14,8) motosiklet, 1186'sı (yüzde 0,4) özel amaçlı taşıtlar ve 33 bin 489’u (yüzde 10,3) traktörlerden oluştuğu açıklandı.

Tekirdağ’da Ocak ayında 7 bin 686 adet taşıtın devri yapıldı.Tekirdağ’da devri yapılan toplam

7 bin 686 taşıt içinde otomobil yüzde 64,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde17,1 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet ve yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,6’sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ’da 2024 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 161 bir önceki yılın aynı ayına göre 23 bin 645 adet artarak 325 882 adet olduğu belirtildi.
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Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2024 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 28 milyon 951 bin 792 adet araç bulunduğu görülürken, Tekirdağ ‘da toplam 325 bin 882 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip olduğu açıklandı.

Tekirdağ’da 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla motosiklet (yüzde 26,3), özel amaçlı taşıt (yüzde 13), minibüs (yüzde 7,3), otomobil (yüzde 6,1), kamyonet (yüzde 4,1), kamyon (yüzde 3,8), traktör (%2,7) ve otobüs (yüzde 1,5) şeklinde gerçekleşti.

Bu verilere göre 2023 yıl sonu nüfus istatistiklerinde nüfusu 1 milyon 167 bine dayanan Tekirdağ’da ortalama 3 kişiye bir araç düşüyor

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