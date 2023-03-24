Kemik suyunu ihmal etmeyin güçlü kalın! Yeniden refah içinde yaşayın: Yüksek düzeyde kolajen içeriyor...

Kemik iliği sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan. Kemik iliği, kolajen bakımından çok zengindir. Kolajen ise vücudu genç tutar. İnek kemiği de olur, ancak tercihen koyun veya kuzu kemik iliği kaynatılıp suyundan bol baharatlı muhteşem bir çorba yapılabilir.

Oval haldeki kemiğin ortasındaki dokuya kemik iliği denir. Kemik iliği sadece bizde değil dünya mutfağında de kullanılır. Tadı, hafif ve tatlımsıdır, genellikle çorba olarak tüketilir.

Kemik iliğinin faydaları ise;

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerine, beyaz kan hücrelerine ve trombisitlere dönüşen kan hücreleri içerir.

Bağırsak florasının düzenlenmesinden son derece etkindir.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.İçinde bulunan glycine, arginine ve proline aminoasitleri, antienflamatuardır. Birçok hastalığın şifacısı olur. İçerisinde bulunan mineraller bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

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İçinde bulunan birçok madde eklem sağlığını korur. Glukozamin maddesi inflamasyonu azaltır ve eklem ağrılarını hafifletir. Eklemler için doğal bir ilaçtır.

Kolajen bakımından zengin olan ilikli kemik, cilt sağlığınız için de önemlidir. Vücutta kolajen miktarı ne kadar fazla olursa, yaşlanmanın etkileri o kadar uzaktır. Düzenli olarak kolajen alımı cilt elastikiyetinin ve hidrasyonun iyileşmesine yardımcı olur. Cildin antioksidan aktivitesini artırır.

Kalorisi yüksek bir hayvansal gıdadır. Protein ve B12 vitamini açısından güçlüdür.

Kemik suyunun içerisinde bulunan jelatin, bağırsak duvarını sağlamlaştırarak koruma altına alır. Bu sayede bağışıklık sistemi de güçlenmiş olur; kronik yorgunluk, tiroit, egzama gibi... Bu gibi hastalıklara yakalanmamak için kemik suyu içmek en iyi çözüm.

Daha iyi bir uyku için birebirdir. Vücudu rahatlatcı etkiye sahip olan glisin amino asidini içerir. Uyku problemi çekiyorsanız bir süre uyumadan önce bir miktar kemik suyu içmeyi deneyin. Muhakkak faydasını göreceksiniz.

Dana kemik suyu faydaları

Kemik suyu içerdiği kolajen ve jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklara karşı koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor. İlikli Kemik Suyu Faydaları: Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde grip ve nezle gibi durumların önüne geçmede ve mikroplara savaş açmada en güçlü silahlardan birisidir.

Kemik suyu nasıl hazırlanır?

Kemikleri tencereye koyun ve kemiklerin üzerini geçecek kadar su ile doldurun. Kaynamaya başlayınca ocağın altını en kısık seviyeye getirin. Su kaynadığında üzerinde beyaz, gri köpükler oluşacak, bunlar mutlaka temizlenmeli. Sonra 10-12 saat kaynasın. Son bir saat kala içine istediğiniz baharat ve bitkileri ekleyin. Hazırladığınız kemik suyunu buzlukta saklayabilirsiniz.

Kemik suyunun üstündeki yağı zararlımı?

Kemik suyunda kullanılan ilik A, K vitamini, çinko, selenyum, bor ve omega-3, omega-6 yağ asitleri açısından zengindir.

Kemik suyu üzerindeki yağ atılır mı?

Kemik suyunu saklamanın pek çok yolu var. Bu bana en uygun olanı. kendi yöntemlerinizi de geliştirebilir ya da duyduğunuz yöntemleri kullanabilirsiniz. Üzerinde kalın bir yağ tabakası olduğu sürece buzdolabında da uzun süre saklayabilirsiniz ama yağını bozduktan sonra en fazla bir hafta içinde tüketmelisiniz.

Ocaktan alınca uzun uzun süzün. Dolapta 12 saat bekletip üstündeki yağ tabakasını alıp atın (çünkü toksinler orada birikiyor). Hayvanın sağlıklı koşullarda beslendiğinden eminseniz yağın bir miktarını da tutabilirsiniz.

Kolajen için kemik suyu nasıl Yapılır?

6 saatin ardından etleri ve ilikleri kemiklerden ayırıyoruz. Suyun içine tekrar kemikleri koyup, bir bardak sirke ekliyoruz. Kaynamaya başladığında mum alevinde bu kez 18 saat kaynatıyoruz. 18 saatin sonunda kemik suyumuz hazır.

Ev yapımı et suyu nasıl yapılır?

et suyu tarifi: Bütün kemikleri ve etleri büyükçe bir tencereye doldurunuz. Önce suda yarım saat kadar bekletin ve kanlı suyunu dökün. Sonra filtre edilmiş suyu kemikleri örtecek kadar doldurunuz. Kaynamaya başlayınca üstündeki kef adı verilen tabakayı alınız.

Kemik suyu kokusu nasıl giderilir

Geniş bir kap içerisine, kemiklerinizin üzerini geçecek şekilde su doldurun, bekleme suyuna bir çay bardağı sirkenizi de ekleyip 1 saat kadar bekletin.

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