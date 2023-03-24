Bebeğiniz sese tepki vermiyorsa bu iki belirtiye dikkat gerek: Bilen isimden altın değerinde! Kafa karıştıran sözler!

İşitme kaybı,başta kulak olmak üzere, işitme ile ilgili yapı ve yolların doğuştan veya sonradan oluşan tümör, viral veya bakteriyel enfeksiyon, yüksek ses, basınç değişimi, ilaçlar gibi sebeplerden etkilenerek fonksiyonlarının bozulması ile oluşan durumlardır. Daha çok ileri yaş grubundaki bireyler ile yüksek ve gürültülü seslere maruz kalanlarda rastlanır. Bununla birlikte her yaş grubunda görülebilir. Bu durumlar kafa karıştırır....

İşitme kaybı, sesleri duymada kısmi yahut tamamen kayıpla seyredebilen bir tıbbi rahatsızlıktır. Çocuğunuzdan gelen kafa karıştıran sözlere dikkat etmek gerekiyor... İşitme ve Denge Bozuklukları Uzmanı Odyolog Önder Paksoy konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bebeklerde İşitme Kaybının Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde işitme kaybının ilk belirtisi bebeğin sese tepki vermemesi veya tutarsız tepkiler vermesidir. İlk üç ay içinde ani bir ses duyduğunda sıçraması veya yüksek sese karşı hassas olup uyanması ya da ağlaması beklenir. Altıncı ay itibariyle ses kaynağına doğru bebeğin o yöne başını çevirerek bakması veya tepki vermesi beklenir.

Bir yaşa yaklaşıldığında bebeklerin bir veya iki kelimelik “buraya gel, otur, kalk” gibi kolay komutları algılanması beklenir. Bu gelişim aşamalarında herhangi bir problem ya da farklılık hissedilirse mutlaka bir işitme testi yapılmalıdır. Çocuklar duyduğunu taklit ederek öğrenir bu yüzden duyması çok önemlidir. Eğer seslere tepki vermiyor, başını çevirmiyorsa çocuğunuzu mutlaka işitme sorunuyla ilgili bir doktora götürmelisiniz.

Bu iki belirtiye dikkat!....

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Çocuklarda yaşanan işitme kayıplarının bazı belirtileri;

1-Söylenen şeylere tepki vermiyorsa, insan sesi veya diğer yabancı seslerin nereden geldiğini algılayamıyorsa, yaşıtlarından geç konuşuyor veya hiç konuşamıyorsa

2-kelimeleri söylerken duraksıyorsa ve birden fazla sesi ayırt etmekte güçlük çekiyorsa işitme sorunu yaşıyor olabilir.

İşitme Kaybının Tedavisi

İşitme kaybının tedavisi, sorunun nedenine ve şiddetine göre değişmektedir. Tedavi seçeneklerinde hastanın kaybı medikal tedavi ile çözülebiliyorsa bu yol tercih edilir. Medikal olarak tedavi edilemeyen durumlarda öncelikli olarak işitme cihazı kullanılmakla beraber koklear implant, orta kulak implantı ve beyin sapı implantı gibi işitsel implantlar kullanılmaktadır.

İşitme Cihazları: İşitme kaybı, iç kulakta oluşan hasar nedeniyle meydana geldiyse işitme cihazları sesleri daha güçlü ve kolay şekilde duymayı sağlayabilir. İşitme cihazlarının yapısı kişinin ihtiyacına göre değişir. KBB hekiminiz, durumunuza göre bir cihaz tavsiye edecektir. Cihaz tavsiyesinden sonra bu konuda uzman odyologlar veya odyometristlere başvurup detaylı bilgi alınmalıdır.

Koklear İmplant: Koklear İmplant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken; koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getirir. Koklear implant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür. Bu uyarımlar, işitme sinirini uyarır ve beyin tarafından ses olarak algılanır.

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