Tuhaf olayı Başbakan duyurdu: Arnavutluk’un yapay zekâ bakanı hamile

Arnavutluk’ta devlet yönetiminde aktif şekilde kullanılan yapay zekâ sistemi, bu kez ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Başbakan Edi Rama, “yapay zekâ bakan” Diella’nın hamile olduğunu belirterek yakında 83 “mini Diella”nın ortaya çıkacağını duyurdu.

Yapay zekâ sistemleri artık sadece görev destekçisi olmaktan çıkıp, resmî “bakan” sıfatıyla devlet yönetiminde yer almaya başladı. Arnavutluk, yapay zekâ bakanı “Diella” ile gündeme gelirken, Başbakan Edi Rama’nın son açıklaması tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

EDİ RAMA: YAPAY ZEKÂ BAKAN 'HAMİLE'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yolsuzlukla mücadele amacıyla göreve getirilen "yapay zekâ" bakanın "hamile" olduğunu duyurdu.

Nefes’te yer alan habere göre, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berlin'de her yıl düzenlenen uluslararası bir forum olan Global Dialogue'a katıldı. Rama etkinlik sırasında yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihaleleriyle ilgilenmesi için göreve getirilen yapay zekâ bakanı Diella'dan bahsetti.

Aslında bir yapay zekâ sistemi olan Diella, Rama'nın açıklamasına göre yakında 83 "mini Diella'yı dünyaya getirecek."

VEKİLLERE ASİSTAN OLACAKLAR

Rama'nın planına göre her milletvekili kendisine özel, yapay zekâ destekli dijital asistana sahip olacak. Bu yapay zekâ "yavrular" oturumlara katılacak, tartışmaları kaydederek, bot tutacak ve milletvekillerine kimin ne dediği, neye yanıt verilmesi gerektiği gibi konularda anlık öneriler sunacak.

Esprili bir tonda konuşan Rama, "Kahve almaya gidip toplantının bir kısmını kaçırırsanız bu yavrular size ne konuşulduğunu, kimin ne dediğini anlatacak" diye ekledi.

Her bir yavrunun "anneleri Diella'nın bilgeliğine sahip olacağını" belirten Rama, söz konusu yapay zekâ sisteminin parlamentonun dijitalleşme sürecini hızlandıracağını düşündüğünü aktardı.

MICROSOFT'LA ÇALIŞIYORLAR

Konuşması sırasında hükümetin Microsoft ile "yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi" üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sistemin amacının hukuki süreçlerde veri analizini hızlandırmak ve şirketlerin kamu denetim süreçlerinde daha kolay ilerleme sağlamak olduğu belirtildi.

Rama son kararın yine de insanlarda olacağının da altını çizdi.