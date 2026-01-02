Balıkesir'in meşhur tatlısı Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde lezzeti iki kat artacak, şaşırtacak! İlgi odağı oldu

Höşmerim (Ankara Yöresi) Höşmerim (Ankara Yöresi) Tarifi İçin Malzemeler! 2 su bardağı süt. 2 su bardağı un. 200 gr tereyağı veya margarin. 1 çimdik tuz. Üzeri için; 1 çay bardağı toz şeker. Höşmerim (Ankara Yöresi) Tarifi Nasıl Yapılır? Eskiden ağır ve önemli misafir geldiğinde hemen höşmerim yapılırmış. Günümüze kadar zor gelen geleneksel bir tatlımızdır. Yapışmayan bir tavaya bir kaşık yağ ve 2 bardak süt ve tuz koyup kaynatılır ve ocaktan alıp sütün içerisine un konulup karıştırılır topak kalmayacak şekilde hamur şeklini alır. Tekrar ocağa alıp orta ateşte sürekli hamuru karıştırıp bastırarak pişmesi sağlanır. Bu arada sık sık hamurun yanlarına kasığın ucuyla yağ koyulur. Kızarmaya başlayan hamurumuzu bastırarak bir araya getiririz. Dağılmaması, içinin yumuşak olması açısından. İsteğe göre dağıtarak kızartıp kıtır da yapabilirsiniz. Tabi ki damak zevkine göre. Servis yapacağınız tabağa toz şeker serpin kızaran höşmerimi yavaşça tabağa kaydırıp kenarlarını düzeltin ve üzerine yine toz şeker serpin. Sıcak servis yapılır soğuyunca margarin donacağı için sertleşir tadı da değişir. Fazla yapıp minik poşetlerde buzluğa da koyabilirsiniz. Daha sonra 1- 1. 5 bardak şerbet kaynatıp, porsiyonluk şerbetli tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Kaymaklı Höşmerim (konya Usulu) Tarifi İçin Malzemeler! 2 kaşık tereyağı. 200 gr kaymak. 8 kaşık un. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 1 adet yumurta.