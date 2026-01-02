Balıkesir'in meşhur tatlısı Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde lezzeti iki kat artacak, şaşırtacak! İlgi odağı oldu

Yalancı Homşmerim Nasıl Yapılır? Yalancı Höşmerim- 4 kişilik. Pişirme süresi: Kısık ateşte 10 dakika. Malzemeler: 250 gr. yağlı sepet loru, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt, 1/2 su bardağı irmik. Pişirme önerisi: Bu tatlının daha sarı ve lezzetinin yoğuk olmasını isterseniz, içine 1 adet yumurta sarısı daha ilave edebilirsiniz. Hazırlanışı: 2 su bardağı sütü bir tencerede, kısık ateşte ılıtın. 1 adet yumurta sarısını ekleyin ve yumurtanın pişip topak olmaması için çok hızlı karıştırın. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Ardından; 1/2 su bardağı irmiği ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım kaynamadan 250 gram sepet lorunu ekleyin ve karışımı bir tel süzgeçe aktararak, hızlı bir şekilde süzgeçten geçirin. Höşmerimi kısık ateşte 4 dakika kadar kaynatın ve servis edeceğiniz kaplara paylaştırın. Soğuk olarak servis edin.