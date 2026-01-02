  • İSTANBUL
Balıkesir'in meşhur tatlısı Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde lezzeti iki kat artacak, şaşırtacak! İlgi odağı oldu
Balıkesir'in meşhur tatlısı Höşmerim tarifi nasıl yapılır? Bu şekilde lezzeti iki kat artacak, şaşırtacak! İlgi odağı oldu

Balıkesir'in meşhur tatlısı höşmerim sağlıklı ve lezzetli olması nedeniyle tercih ediliyor. Ustalar taleplere yetişemiyor. Peki, Höşmerim tarifi nasıl yapılır? İşte pratik yolları...

Balıkesir'in meşhur tatlısı Höşmerim karşınızda! İrmik ile hazırladığımız coğrafi işaretli bu nefis tatlıyı en sağlıklı ve en güzel pişirilmiş haliyle evde de kolayca yapabilmek için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ustalar yoğun ilgi görmesinin ardından taleplere yetişemediklerini ifade ederken Höşmerim tatlısının birçok çeşidi var. ilgi görmesinin sebebi de lezzetli ve farklı olması. Pratik yollar bu şekilde kolayca Balıkesir'in meşhur Höşmerim tarifini yapabilirsiniz.

Höşmerim (Balıkesir 'in Meşhur Tatlısı) Tarifi İçin Malzemeler: 2 litre çiğ süt. 1 tatlı kaşığı peynir mayası. 2 yumurta sarısı. 2, 5 su bardağı şeker. 1 su bardak irmik. Sunum için isteğe göre sade dondurma yada kaymak. Höşmerim (Balıkesir 'in Meşhur Tatlısı) Tarifi Nasıl Yapılır? 2 litre çiğ sütü kaynatmadan ısıtın (ılık olacak kadar). 1 tatlı kaşığı peynir mayasını içine atıp karıştırınız. 1 saat dinlendiriniz (kapağını kapatıp yoğurt mayalar gibi sarınız). Katılaşan peynirin suyunu tülbentle süzüp fazla bekletmeden ocağa koyunuz. 2 yumurta sarısını içerisine atıp tel çırpıcı ile karıştırınız ve şekerini ilave edip karıştırmaya devam ediniz. 2 dakika sonra irmiği ekleyiniz. Karıştırmaya ara vermeden devam ediniz. Kaynayıncaya kadar. Bulamaç kıvama gelince altını kısınız. 1 dakika ocakta kalsın, sonra ocaktan alıp kapağı kapalı dışarıda soğutunuz. Soğuyan höşmeriminizi kaşıkla karıştırıp ardından dolaba koyunuz. 1 gün dinlendikten sonra servis etmenizi öneririm. Sunum için sade dondurma yada kaymakla tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Höşmerim Tarifi Püf Noktaları Nelerdir? Peynir helvası olarak da bilinen höşmerim tatlısını yaparken kullanacağınız sütün taze olmasına dikkat etmelisiniz. Pastörize edilmiş sütlerle aynı sonucu elde edemeyebilirsiniz. Sütü kaynatmamalısınız. Ilık olması yeterli olacaktır. Daha emin olmak için sütünüzü kısık ateşte ısıtabilirsiniz. Höşmerim Tatlısı Kaç Kalori? Orta büyüklükte 1 porsiyon höşmerim tatlısı yaklaşık olarak 343 kaloriye denk gelmektedir.

Yalancı Homşmerim Nasıl Yapılır? Yalancı Höşmerim- 4 kişilik. Pişirme süresi: Kısık ateşte 10 dakika. Malzemeler: 250 gr. yağlı sepet loru, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı süt, 1/2 su bardağı irmik. Pişirme önerisi: Bu tatlının daha sarı ve lezzetinin yoğuk olmasını isterseniz, içine 1 adet yumurta sarısı daha ilave edebilirsiniz. Hazırlanışı: 2 su bardağı sütü bir tencerede, kısık ateşte ılıtın. 1 adet yumurta sarısını ekleyin ve yumurtanın pişip topak olmaması için çok hızlı karıştırın. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Ardından; 1/2 su bardağı irmiği ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışım kaynamadan 250 gram sepet lorunu ekleyin ve karışımı bir tel süzgeçe aktararak, hızlı bir şekilde süzgeçten geçirin. Höşmerimi kısık ateşte 4 dakika kadar kaynatın ve servis edeceğiniz kaplara paylaştırın. Soğuk olarak servis edin.

Höşmerim (Ankara Yöresi) Höşmerim (Ankara Yöresi) Tarifi İçin Malzemeler! 2 su bardağı süt. 2 su bardağı un. 200 gr tereyağı veya margarin. 1 çimdik tuz. Üzeri için; 1 çay bardağı toz şeker. Höşmerim (Ankara Yöresi) Tarifi Nasıl Yapılır? Eskiden ağır ve önemli misafir geldiğinde hemen höşmerim yapılırmış. Günümüze kadar zor gelen geleneksel bir tatlımızdır. Yapışmayan bir tavaya bir kaşık yağ ve 2 bardak süt ve tuz koyup kaynatılır ve ocaktan alıp sütün içerisine un konulup karıştırılır topak kalmayacak şekilde hamur şeklini alır. Tekrar ocağa alıp orta ateşte sürekli hamuru karıştırıp bastırarak pişmesi sağlanır. Bu arada sık sık hamurun yanlarına kasığın ucuyla yağ koyulur. Kızarmaya başlayan hamurumuzu bastırarak bir araya getiririz. Dağılmaması, içinin yumuşak olması açısından. İsteğe göre dağıtarak kızartıp kıtır da yapabilirsiniz. Tabi ki damak zevkine göre. Servis yapacağınız tabağa toz şeker serpin kızaran höşmerimi yavaşça tabağa kaydırıp kenarlarını düzeltin ve üzerine yine toz şeker serpin. Sıcak servis yapılır soğuyunca margarin donacağı için sertleşir tadı da değişir. Fazla yapıp minik poşetlerde buzluğa da koyabilirsiniz. Daha sonra 1- 1. 5 bardak şerbet kaynatıp, porsiyonluk şerbetli tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Kaymaklı Höşmerim (konya Usulu) Tarifi İçin Malzemeler! 2 kaşık tereyağı. 200 gr kaymak. 8 kaşık un. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 1 adet yumurta.

Kaymaklı Höşmerim (konya Usulu) Tarifi Nasıl Yapılır? Konya Usulü Höşmerim... Tereyağı ve kaymak bir tavada eritilir. İçine un koyulur ve kısık ateşte karıştırılarak kavrulur. ( un helvası gibi) Ayrı bir kapta yumurta ve şeker çırpılır. İçine süt koyulur ve karıştırılır. Tavada kavrulmuş un, yağ karışımına dökülür. Karıştırılarak pişirmeye devam edilir. Önce sıvı gibi gelebilir ama piştikçe koyulaşacaktır. Kıvamı gelince tavaya yayılır ve altı kızartılır. Sonra tabağa ters çevrilir. Çok ama çok lezzetli bir tatlıdır. Afiyet olsun.

