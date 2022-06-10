Tuhaf karar: Malezya'da idam cezası kaldırılıyor

Fiili Adalet Bakanı olarak görev yapan Wan Junadi, yaptığı açıklamada, ölüm cezasının kaldırılarak, mahkemenin takdirine bağlı olarak diğer cezalarla değiştirileceğini söyledi.

Söz konusu karar, 8 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında ölüm cezasına alternatif cezaların araştırılmasına ilişkin bir raporun sunulmasının hemen ardından geldi.

Bakan Junadi açıklamada, "Bakanlar, zorunlu ölüm cezası taşıyan 11 suç, Tehlikeli Uyuşturucular Yasası'nın 39B Maddesi kapsamındaki 1 suç ve ölüm cezası taşıyan ancak mahkemenin takdir yetkisi dahilinde olan 22 suç için önerilen alternatif cezalar hakkında daha fazla çalışma ve araştırma yapılması gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Wan Junadi, daha sonraki çalışmaların Başsavcılık Daireleri, Başbakanlık Dairesi'nin Hukuk İşleri Bölümü ve diğer paydaş bakanlıklar ve departmanlar tarafından yürütüleceğini söyledi.

Tehlikeli Uyuşturucu Yasası'nın 39B Maddesi uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili ve zanlının mahkeme tarafından suçlu bulunması halinde ölüm cezası alması muhtemel görülüyor.

Malezya'da şu anda cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, adam kaçırma ve ateşli silah bulundurma, ölümle cezalandırılan suçlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, ölüm cezasının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olmadığını, hükümetin gerekli çalışmaları yürüttükten sonra yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor.