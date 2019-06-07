TÜGVA yaz okulu kayıt | TÜGVA yaz okulu başvuru formu

Yaz aylarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyenlerin imdadına TÜGVA yetişiyor. TÜGVA ortaokul yaz okulu başlıyor. TÜGVA yaz okulu başvuruları için acele edin. TÜGVA ortaokul yaz okulu kayıt ne zaman başlıyor? TÜGVA yaz kampı başvuru formu, TÜGVA yaz okulu istanbul, TÜGVA yaz okulu öğretmen başvurusu 2019, TÜGVA yaz okulu başvuru şartları. TÜGVA yaz ortaokul kampı başvuru formu…

TÜGVA Ortaokul Yaz Okulunda çocuklarımız; Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyacak, efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in hayatını kendilerine örnek alabilecek, bilgi yarışmalarında hediyeler kazanacak, temel dini bilgileri öğrenecek. Spor faaliyetleri ile zinde kalacak, gezi faaliyetleri ile kültürel bilinç kazanacak, zeka ve akıl oyunları oynayacak ve kitap okuma saatinde bilgi birikimlerini artıracaklardır. Kısacası çocuklarımız TÜGVA Yaz Okulunda, hem öğrenecekleri hem de eğlenecekleri bir ortama sahip olacaktır.

“Her şey idmanlı, bilinçli ve eğitimli bir nesil için.”

TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu’na katılacak ortaokullu öğrenciler; yapılacak olan spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissedecek, sosyal etkinlikler, kitap okuma ve seminerlerle de daha bilinçli birer birey haline gelecekler. Tüm bunlara ilave olarak yıl boyunca aldıkları eğitimlerini de tekrar etmiş olacaklar.

Yaz Okulu’na katılan ortaokullu öğrencilerin yapacağı sportif faaliyetlerden bazıları; mini golf, langırt, futbol, voleybol, mangala, mas güreşi, halat çekme, satranç ve daha birçok eğlenceli faaliyet.

Sportif faaliyetlerimizin yanı sıra gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlayacak, bilgi birikimlerini artıracaktır. Geleceğin gençliğinin tohumlarını bu yaz atacağız; dolayısıyla seni de aramızda görmek istiyoruz.

Yaz Okulunda çeşitli yaş gruplarından ortaokullu öğrenciler biraraya gelerek çeşitli kitaplardan okumalar ve seminerler gerçekleştirecektir. Fakat amaç sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda şuur kazandırmak, yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek; nihayetinde ümmet bilincini temin etmektir.

Yaz okulu programı

TÜGVA Ortaokul Yaz okuluna gelen öğrencilerimizin günlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçireceği bir program düzenledik. Öğrenciler, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde; satranç, futbol, oryantiring, mini golf, basketbol, mangala, ve voleybol gibi sportif aktivitelerin yanında Kur’an-ı Kerim dersi, ahlak eğitimi, akaid eğitimi, hadis ve siyer dersleriyle oldukça keyifli bir yaz geçirecekler.

TÜGVA yaz okulu başvuru şartları

Ortaokul 4. sınıf mezunları , 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve mezunları. Ciddi Sağlık sorunları olmamak. 7 Mayıs – 12 Haziran 2019 arasında online olarak yapılacaktır veya il ve ilçe temsilciliklerimize müracaat edilecektir. Program takvimi 17 Haziran – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır. TÜGVA yaz okulu nerede? Öğrenmek için il temsilcilikleriyle iletişim kurunuz.

Başvuru yapmak için tıklayınız