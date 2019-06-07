TÜGVA ücretsiz lise yaz kampı başvuru

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz tatilinde de öğrencilerin yanında. Yaz tatillerini dolu dolu geçirmek istiyorsan TÜGVA Lise Yaz Kampı’nda gerçekleştirecek birbirinden farklı sosyal, kültürel, manevi ve sportif faaliyetlere seni de bekliyor. TÜGVA ücretsiz lise yaz kampı başvuruları ne zaman? TÜGVA lise yaz kampı başvurusu nereden yapılır? TÜGVA yaz kampı nedir? TÜGVA yaz kampına kimler katılabilir? TÜGVA yaz kampı nerede?

Liselilere müjde! Bu yaz liseli gençlerimizi dopdolu bir Yaz Kampı bekliyor! Sportif faaliyetler, yüzme, dini eğitimler, mangala, doğa yürüyüşü ve birçok eğlenceli faaliyetler TÜGVA ile mümkün. TÜGVA Lise Yaz Kampı’na katılacak gençlerimiz; yapılacak olan spor etkinlikleriyle kendilerini daha zinde hissedecek ve senenin yorgunluğunu üzerlerinden atmış olacaklar. Tüm Türkiye’de ki çeşitli kamp alanlarında gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek kampımız ile hem düşünecek, hem eğlenecek hem de öğrenecekler.

Kampa katılan gençlerimizin yapacağı faaliyetlerden bazıları; sportif faaliyetler, yüzme, dini eğitimler, mangala, doğa yürüyüşü ve birçok eğlenceli faaliyetler. Sportif faaliyetlerimizin yanında gençlerimiz, temel dini bilgileri öğrenecek. Kısacası geleceğin gençliğinin tohumlarını bu yaz atacağız; dolayısıyla seni de aramızda görmek istiyoruz.

Türkiye’nin farklı illerinden 14 – 18 yaş gruplarından gençlerimiz bir araya gelerek yeni arkadaşlar edinip yeni dostluklara yelken açacak. Fakat amaç sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda şuur kazandırmak, yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek; nihayetinde ümmet bilincini temin etmektir.

TÜGVA yaz kampı nedir?

TÜGVA Lise Yaz Kampında yapılacak olan etkinliklerle öğrencilerimiz; Şehrin kalabalığı ve okul yorgunluğundan uzak kalıp, Sportif faaliyetler ile zinde kalacak, Doğa yürüyüşleri ile doğayı yeniden keşfedecek, Zekâ oyunları ile düşüncelerini geliştirecek, Peygamberimiz ’in (s.a.v.) hayatından beslenecektir. Kısacası bugünümüzün teminatı gençlerimiz TÜGVA Lise Yaz Kampında, hem öğrenecekleri hem de eğlenecekleri bir ortama sahip olacaktır. Tüm yaz boyu etap etap sürecek TÜGVA Lise Yaz Kampında hem yeni dostluklar kuracaksınız, hem eğlencenin keyfine varacaksınız.

TÜGVA yaz kampına kimler katılabilir?

2019 Yaz kampı için 2001 – 2005 yılları arası doğmuş olanlar başvuru yapabilir. TÜGVA yaz kampı programı başvuru Tarihi

24 Mayıs – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmakta.

TÜGVA yaz kamp yeri nerede?

81 ilimizde , il merkezlerinde aktivite imkanı olan okullarda , doğanın içinde ya da denizin hemen yanı başındaki kamp alanlarında yapılacaktır.

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