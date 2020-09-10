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Aktüel TÜGVA ile Samsun Üniversitesi ortak projeler yürütecek
Aktüel

TÜGVA ile Samsun Üniversitesi ortak projeler yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:23:39 -
TÜGVA ile Samsun Üniversitesi ortak projeler yürütecek

SAMSUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyet, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Eminoğlu, gençlerin yetiştirilmesi için üniversitelerin önemli olduğunu ve bu doğrultuda Samsun Üniversitesi ile ortak projeler yürütmek için görüştüklerini aktardı.

Samsun Üniversitesinin bölgede büyük bir atılım gerçekleştirdiğine vurgu yapan Eminoğlu, "Üniversitelerde gençliğimize yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Bu doğrultuda Samsun Üniversitesi bizim ortak paydaşlarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemlerde daha verimli projelere imza atacağız. Bölgenin önemli eğitim yuvalarından biri olan Samsun Üniversitesine bizlere kapılarını açtığı için müteşekkiriz. Sayın rektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise TÜGVA gibi önemli bir gençlik topluluğunu kabul etmek etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu zamanlarda gençliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Geleceğe, değerlerine sahip çıkan, sahip çıkmaktan öte değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmak boynumuzun borcu. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalıyız. TÜGVA ise bu kapsamda önemli bir yer teşkil eden bir kuruluş diyebilirim. Bu görüşmede TÜGVA ile üniversite gençlerimize yönelik yapacağımız projelerin temelini attık."



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