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Gündem TÜGVA Diyarbakır öğrencileri göz kamaştırdı! Yaz eğitimini tamamlayıp tekbirlerle yürüdüler
Gündem

TÜGVA Diyarbakır öğrencileri göz kamaştırdı! Yaz eğitimini tamamlayıp tekbirlerle yürüdüler

TÜGVA Diyarbakır Şubesi'nde yaz eğitimi alan binlerce öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Öğrenciler Diyarbakır sokaklarında tekbirlerle yürürken, ortaya izleyenlerin gözleri kamaştıran görüntüler çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 22:51:00 - 2022-09-08 23:17:45

 Yeniakit.com.tr 

TÜGVA'nın yaz okulu eğitimine Türkiye genelinde 120 bini aşkın öğrenci katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan Diyarbakırlı öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Dağkapı Meydanı'ndan Fatihpaşa Camisi'ne kadar tekbirlerle yürüyen öğrenciler, yürüyüşün ardından hep birlikte namaz kıldı.

'Fatihpaşa Camisi'nin sembolik olarak bizim için bir anlamı var'

Eğitimlere ilişkin değerlendirmede bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, kurslarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Enes Eminoğlu Diyarbakır'daki yürüyüşe ilişkin şunları söyledi:

Fatihpaşa Camisi'nin sembolik olarak bizim için bir anlamı var. Özellikle Sur olaylarında da PKK'lılar tarafından hedef gösterilmişti, yakılmıştı, yıkılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buralar tekrar ihya edildi. Biz de özellikle bunları unutmamaları adına gençlerimizi buraya getirdik. Buraları görsünler. Geçmişlerini, tarihi iyi bilsinler.

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