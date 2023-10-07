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Gündem Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel
Gündem

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Yeniakit Publisher
2023-10-07 14:39:00 -

AK Parti'nin 4. olağanüstü kongresini değerlendiren Tuğrul Selmanoğlu sözde demokratik Avrupa'nın çirkin yüzünü anlattı.

Tuğrul Selmanoğlu, Akit TV'de AK Parti 4. Olağanüstü kongresini değerlendirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren bütün kongrelerini takip ettiğini kaydeden Selmanoğlu, AK Parti'nin kuruluş vizyonunda milim sapmadığını ifade etti.

Gurbetçilere çağrı yapan Tuğrul Selmanoğlu, sözde demokratik Avrupa'nın çirkin yüzünü anlattı: 

"Yurt dışındaki seçmenlerimizin desteklerini sürdürmelerini ve sahip çıkmalarını istiyorum. Yurt dışında biz farklı engellemelere rağmen mücadele ediyoruz. Oradaki devletlerin engellemelerine rağmen.. 

AK Parti bir toplantı yapmak için salon bulamıyor. Terör örgütleri orada cirit atıyor. Tüm bunlara rağmen oradaki vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor."
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