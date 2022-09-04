Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer hayatı
Tuğrul İnançer cenaze töreni ne zaman? Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. Peki,Tuğrul İnançer kimdir?
Yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında vefat etti. Tuğrul İnançer'in cenazesi 5 Eylül Pazartesi günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.
Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer hayatı
Ömer Tuğrul İnançer 1946'da Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisidir.
733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.
Tuğrul İnançer kitapları
Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri
Vakte Karşı Sözler
Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana
Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)
Sohbetler
Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)
Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)
Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)
Mübarek Vakitler