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Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100 metre parçaladı! 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta tuğla yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarlarındaki bariyerleri 100 metre parçaladıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:19
Tuğla yüklü kamyon bariyerleri 100 metre parçaladı! 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop’ta tuğla yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bariyerleri 100 metre parçaladı

Kaza, Boyabat-Sinop karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhlis Çağlar'ın kullandığı tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri yaklaşık 100 metre parçalaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhsin Çağlar ile kamyonda bulunan Mücahit Baş olay yerinde hayatını kaybetti, Tuncay Pala ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:19
  1. 112 Acil
  2. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
  3. Tuncay Pala
  4. itfaiye ekipleri
  5. jandarma

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