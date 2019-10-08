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Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın tehdidine sert cevap! 'Size öyle bir plan hazırlanıyor ki...'

Tuğçe Kazaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine sert çıkarak "Size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek." dedi.

08 Ekim 2019 Salı 13:17
Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın tehdidine sert cevap! 'Size öyle bir plan hazırlanıyor ki...'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Trump'ın bu sözlerin ardından Tuğçe Kazaz'dan tepki geldi.

 

"Size öyle bir plan hazırlanıyor ki..."

Son zamanlarda yaptığı sivri çıkışlarla sık sık gündeme gelen Tuğçe Kazaz, Donald Trump'ın tepki çeken paylaşımından sonra attığı tweette şunları söyledi: "Küstah herif! Eşsiz bilgeliğine tüküreyim. Değil ekonomimiz yiyecek kuru ekmeğimiz dahi kalmasa hem içerideki kölelerinizi hem de dışarıdaki köpeklerinizi temizleyene kadar durmayacağız. Ekonomiye de gelince, size öyle bir plan hazırlanıyor ki kim kimi çökertecek zaman gösterecek."

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:17
  1. Tuğçe Kazaz
  2. ABD Başkanı Donald Trump

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  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu11 dk önce
    Bravo keşke herkes senin gibi düşünse ama hain çok.

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