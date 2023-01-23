Tuğçe Kazaz'dan dolar için 4 lira açıklaması! Çok sert tepki gösterdi

Dolar kurundaki artış bazı sosyal medya tacirleri için fırsat oluşturuyor.

Kafalarına göre tahminler yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, akılalmaz öngörülerini bazı kişilerin açıklamaları gibi aktarıyor.

Sosyal medyada, Tuğçe Kazaz görseli ile paylaşılan 'Dolar 4 lira olacak' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ve paylaşımı yapan hesabın ünlü isme ait olmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan Tuğçe Kazaz, "Dolar 4 TL'ye düşecek sözü bana ait olmadığı halde bunu bana aitmiş gibi yazanlar ve ısrarla yayanlar hakkında tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Biraz şerefli olun, yalan ve iftiradan vazgeçin, insan gibi beyninizi kullanın. Yok mu?!" dedi.