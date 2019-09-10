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Tuğçe Kazaz'dan annelere destek: Evlat acısına ‘plan’ diyen gafil, asıl sen hangi planın oyuncağısın?

Tuğçe Kazaz, Diyarbakır'daki HDP İl Binası önündeki evlatları HDP aracılığıyla PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelere destek çıktı.

10 Eylül 2019 Salı 22:55
Tuğçe Kazaz'dan annelere destek: Evlat acısına ‘plan’ diyen gafil, asıl sen hangi planın oyuncağısın?

Diyarbakır'da HDP İl Binası önündeki aile sayısı her geçen gün artarken, nöbetlerini sürdüren anne ve babalara Tuğçe Kazaz'dan destek geldi. "Hiçbir sözde güç anneliğin gücünden üstün değildir" diyen Tuğçe Kazaz, evlat acısına 'plan' diyenlere sert çıktı ve "Asıl sen hangi planın oyuncağısın?" tepkisinde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tuğçe Kazaz, "Evlatları ellerinden alınan, bir umutla siyasi uzantı HDP'nin kapısında nöbet tutan annelerimizi dün arayıp konuştum. Bu bir plandır diyenlere sesleniyorum: Hiçbir sözde güç anneliğin gücünden üstün değildir! Evlat acısına ‘plan’ diyen gafil, asıl sen hangi planın oyuncağısın?" ifadelerinde bulundu.

Tuğçe Kazaz'ın yorumuna vatandaşlardan büyük destek gelirken malum kesim linç etmeye kalktı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 22:55
  1. Diyarbakır
  2. Tuğçe Kazaz
  3. diyarbakır'daki evlat nöbeti
  4. HDP il binası önündeki anneler

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