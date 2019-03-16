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Tuğba Kuruyemiş, lezzetlerini Bodrumlularla buluşturdu

Aydın’dan tüm Türkiye’ye açılan ve güler yüzlü hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Kuruyemiş, 2019’a hızla girdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Tuğba Kuruyemiş, lezzetlerini Bodrumlularla buluşturdu

Aydın’dan tüm Türkiye’ye açılan ve güler yüzlü hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Tuğba Kuruyemiş, 2019’a hızla girdi. Didim ve İzmir Narlıdere’de yeni mağazasını açan Tuğba Kutuyemiş, Bodrum’a da mağaza açmanın gururunu yaşadı.


Açılışı yapılan Tuğba Kuruyemis’in Bodrum mağazası, sunduğu kalite, güler yüzlü hizmet anlayışı, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesi ile Bodrum’da örnek teşkil edecek. Mağaza açılışını Kuşadası bölge müdürü Nazım Kaaraçolak, Baharat sorumlusu Yılmaz Bozdağ, kahvelerden sorumlu Selim Monole ve Tuğba Kuruyemişyöneticileri gerçekleştirdi.


650 çeşit ürün yelpazesiyle birçok şehirde mağazası bulunan Tuğba, 2019 da da hız kesmeden çeşitli şehirlerde mağazalar açmaya devam edecek.


Kalitesinden ve tazeliğinden ödün vermeden şubelerine yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, "Bodrum halkıyla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Gerek sosyal medya da gerek açılışımıza bizzat gelerek bizi yalnız bırakmayan halkımıza sonsuz teşekkürler’’ dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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