Tuğba Ekinci’nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı
Sanatçı Tuğba Ekinci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Netflix kararına destek paylaşımı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Netflix kararına sanatçı Tuğba Ekinci’den destek geldi.
Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirenlere Instagram paylaşımıyla tepki gösterdi.
Erdoğan’ın Ayasofya’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, “Bir Netflix kadar değeri yokmuş̧ gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş̧ ne olmuş̧. Türkiye’nin Cumhurbaşkanına saygılı olun” dedi.