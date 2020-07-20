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Medya

Tuğba Ekinci’nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sanatçı Tuğba Ekinci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Netflix kararına destek paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 11:23:00 -
Tuğba Ekinci’nin Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Netflix kararına sanatçı Tuğba Ekinci’den destek geldi.

Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirenlere Instagram paylaşımıyla tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Ayasofya’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ekinci, “Bir Netflix kadar değeri yokmuş̧ gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş̧ ne olmuş̧. Türkiye’nin Cumhurbaşkanına saygılı olun” dedi.

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Yorumlar

HADİ

halife hz, âdemden beri var aklı olan biliyor arayip buluyor..!
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Gayet,

Normal bir yalaka sanatçı davranışı .
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