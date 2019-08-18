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Tuğba Ekinci Cem Yılmaz’ı topa tuttu!

Sosyal medya hesabından "Bir daha böylesi gelemeyecek, değerini bilin" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdıran gündeme gelmeye devam eden Tuğba Ekinci, alkollü fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz'ı topa tuttu.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
Tuğba Ekinci Cem Yılmaz’ı topa tuttu!

Aylardır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden Tuğba Ekinci, bu sefer Cem Yılmaz'a sarf ettiği sözler nedeniyle çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Ekinci, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdükten kısa bir süre sonra Cem Yılmaz'ı paylaşıp tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta önce kardeşi Can Yılmaz'la paylaştığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayan Ekinci, "Duygu bozukluğu olan bipolar hastalarına yakın kişilikleri ciddiye almayın" diyerek ünlü komedyene şu sözleri sarf etti:

"Kendilerini farklı sanarlar, çoğu da ilaç bağımlısıdır. Toplumsal siyasi konular bu tip insanların anlayacağı konular değildir. Alkol şişeleri dizmek nedir ergen gibi. Ne özgürlükle ne de siyasetle alakası var bu artistliklerin, sadece alkolik gençlik oluna gelir yazık. Her gün şişe koyuyorsun, hayretsin Cemcik yanlışsın. (Cenazelerde gülmen gibi şeyler bunlar)"

Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Cem Yılmaz'ın Ekinci'ye sessiz kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.

Başkan Erdoğan'ı paylaştı

Tuğba Ekinci, Cem Yılmaz'ı eleştirmeden birkaç saat önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaşmıştı. Ekinci, Erdoğan hakkında şu ifadelerde bulunmuştu:

“Bir daha böylesi gelmeyecek”

"Star ve yıldızı çok yüksek Cumhurbaşkanım benim. İyi bakın bir daha böylesi gelemeyecek değerini bilin.  Aklınızı Selim tutun demokrasi ve medeniyet tek dişi kalmış canavardır."

“Ne yazık ki”

"Kimsenin üstüne bu suçlamalarla gelmeyin bazı sorunlar sizin bildiğiniz şekilde çözülemiyor ne yazık ki, her şeye mana aramayın güzel dostlarım hepinize güzel kış sezonu diliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:19
  1. Tuğba Ekinci
  2. Cem Yılmaz
  3. Instagram
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • Sus sen aşkımSus sen aşkım24 dk önce
    Cem bey demeniz gerekmiyormu ne bu samimiyet hayırdır kedi ciğer olayı sanırım:)

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