Tuğba Anlak’ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada
Arnavutköy’de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak’ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.27 Ağustos 2019 Salı 12:38
Arnavutköy’de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak’ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy’de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U. tarafından başından vurulan Tuğba Anlak hastanede yaşam mücadelesi verirken, şahısların eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişininbir araba ile geldiği görülüyor. Daha sonra şahıslardan birinin bir evin balkonundan içeri girdiği görülüyor. İçeriden çıkan şahsın araca binerek kaçtığı görülüyor.
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