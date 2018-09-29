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Tugay Kerimoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi yorumu: Galatasaray'da Avrupa daha farklı olur

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Erzurumspor maçının ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı Porto maçını da yorumladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 02:41
Tugay Kerimoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi yorumu: Galatasaray'da Avrupa daha farklı olur

beIN SANTRA programında konuşan Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.

Bakıldığında Nagatomo, Onyekuru, Emre'nin sakatlığına göre değerlendiriecektir Fatih Hoca ama Şampiyonlar Ligi bakış açısı Galatasaray'da her zaman daha farklı olmuştur Galatasaray'da Avrupa daha farklı olur. Konsantrasyon, futbol özlemi, oyun isteği çok farklıdır. Bu lig çok farklı bir dünyadır.

Dünyanın izlediği bir ortamda olmanız her oyuncuya artı bir puan kazandırır. Bugün Nagatomo yok Ömer sırıtmıyor.

Onyekuru yok Feghouli hizmet etmeye çalışıyor. Karşılığını da alıyor Fatih Hoca. Bugünün sonunda da kazanan her zaman haklı olduğu gibi, Porto maçı planı Fatih Hoca'nın kafasında hazırdır diye düşünüyorum.Porto maçında konsantrasyonu ve disiplini ne kadar üst düzey tutarsanız, sıkıntı yaşamazsınız.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 02:41
  1. Tugay Kerimoğlu
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Porto
  5. Erzurumspor

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