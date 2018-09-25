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Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini bıçakla yaraladı

Adana'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin kız kardeşi ve eşinin iki kuzeninin kendisini vurmak için geldiğini görünce, eline aldığı bıçakla hepsini yaraladı.

25 Eylül 2018 Salı 11:03
Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini bıçakla yaraladı

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1212 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Fatma G. (28) babaevine geldi. Bu sırada aynı mahallede oturan ve genç kadının geldiğini öğrenen Murat G.’nin kız kardeşi Neşe G. (30) ile kuzenleri Caner (33) ile Deniz A. (41), pompalı tüfeği alarak Fatma G.’nin babasının evine baskın yaptı.

"TÜFEK TUTUKLUK YAPINCA GELİN KURTULDU"

Evde bulunan Fatma G. sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi. Fatma G. elindeki bıçakla Deniz A.’yı sırt ve karnından, Caner A.’yı sağ elinden, Neşe G.’yi ise bacaklarından yaraladı. Fatma G. tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Fatma G. zırhlı yunus timleri tarafından yakalandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, “Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rastgele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Fatma G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:03
  1. Adana
  2. Yüreğir
  3. Aile içi şiddet
  4. tüfekle vurmaya geldiler
  5. tüfek tutukluk yaptı
  6. hepsini bıçakladı

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