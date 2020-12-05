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Yerel Tüfeğini temizlerken kazara eşini vurdu
Yerel

Tüfeğini temizlerken kazara eşini vurdu

Aksaray'da tüfeğini temizleyen bir adam kazara ateş alması sonucu eşini yaraladığı iddia edildi. Şahıs polislerce gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:14:00 -
Tüfeğini temizlerken kazara eşini vurdu

İddiaya göre, Hidayet U. (30), 3 Aralık'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Sağlık raporu alındığı sırada Hidayet U. gazetecilere saldırdı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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