  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tufanbeyli’de bir kişi gölette kayboldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:42:55 -
Tufanbeyli’de bir kişi gölette kayboldu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.


Edinilen bilgilere göre, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam köyünde yaşayan 33 yaşındaki Yasin Güzelel, sabah saatlerinde bölgede bulunan gölete düşerek gözden kayboldu. Yakınları tarafından aranan Güzelel’in gölette boğulduğu tahmin edilirken, Güzelel’in çıkarılması için güvenlik güçlerine haber verildi. Güzelel’in su altından çıkarılması için Adana’dan sualtı arama kurtarma ekibi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı