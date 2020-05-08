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Aktüel

Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü tuttu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde ölümlü kazalara neden olan ilçe merkezindeki Toprakpınarı (Gözün Köprüsü) mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:17:31 -
Tufanbeyli Kaymakamı vatandaşa verdiği sözü tuttu

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde ölümlü kazalara neden olan ilçe merkezindeki Toprakpınarı (Gözün Köprüsü) mevkisindeki yolun korkulukları, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer sevgilinin girişimi ile Karayolları tarafından yapıldı.


Kaymakam Ömer Sevgili, taziye evinde aileye verdiği sözü tutarak Toprakpınarı mevkiindeki korkulukları yaptırdı.


Kaymakam Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gözün köprüsünde kaza yaparak hayatını kaybeden bir vatandaşımızın taziyesinde kaza yerindeki korkulukların yapılması konusunda cenaze yakınlarına söz vermiştik. Bugün Karayolları ekipleri ilçemize gelerek söz konusu korkulukları yaptı. Karayolları yetkililerine teşekkür ederim. Köprüde kaza yaparak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca salgın hastalıkla mücadelemiz sırasında kamu hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.

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