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Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Mardin Ömerli’de şehit olan Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın Ankara Eryaman’daki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:22
Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan destek

Ziyarette Sn. Topçu’nun yanı sıra Ordu Milletvekili Sn. Metin Gündoğdu’da yer aldı. Topçu, şehidin babası Necati Kansuva’yla bir süre konuşup acısını paylaşması sonrasında, okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından taziye çadırından ayrıldı. Topçu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mankurtlar sürüsü

Topçu açıklamasında, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığına dikkati çekerek “Devletimiz, milletimizin top yekun desteği ile bölücü terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıdır. Bölücü Terör Örgütü, ne Kürt, ne de Türk’tür. PKK-PYD-YPG adlı bu terör örgütü, Kürt’ün ve Türk’ün kanını döken emperyalist güçlerin bölgemizdeki çıkarlarına hizmet için onlar tarafından beslenen mankurtlar sürüsüdür” dedi.

“Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en azizi olan canını feda etti”

Türk milletinin imanına vurgu yapan Topçu; “Bizler, Cenab-ı Hakk’ın şehitler için büyük müjdeleri olduğunu bilen ve tam manasıyla iman eden büyük Türk milletinin mensuplarıyız. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Mardin Özel Harekat Şube Müdürü şehidimiz, Tufan Kansuva vatan, ezan, millet, bayrak, birlik ve beraberliğimiz için en azizi olan canını feda etti. Rabbim şehadetini mebrur ve makbul eylesin. Devletimizi, vatanımızı, milletimizi, bu toprakları bizlere kanlarını dökerek vatan yapan şehitlerimiz hürmetine her türlü bölücülükten, ihanetten, zalimlerin ve düşmanların tuzaklarından muhafaza etsin” dedi.

Topçu sözlerine şöyle devam etti; “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte iken İl Başkanı olduğum dönemde Yönetim Kurulu Üye’m, fikir ve dava arkadaşım, şehidimizin değerli babası gönüldaşım Necati Kansuva’nın şahsında, değerli ailesine ve silah arkadaşlarına, büyük Türk Milletine Cenab-ı Hakk’tan sabrı cemil niyaz ediyorum” dedi.

Öte yandan Mardin Ömerli ilçe Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyon neticesinde şehit Tufan Kansuva’nın katili üç bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olmasına da değinen Topçu, “Bir nebze de olsa tesellimizdir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:22
  1. Ordu
  2. Mardin
  3. Necati Kansuva
  4. Tufan Kansuva
  5. Yalçın Topçu

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