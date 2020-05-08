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Aktüel

TÜFAD’tan gazetecilere spor paketi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi, gazetecilerin spor yapması için çeşitli malzemelerden oluşan spor paketi hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:09:59 -
TÜFAD’tan gazetecilere spor paketi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adıyaman Şubesi, gazetecilerin spor yapması için çeşitli malzemelerden oluşan spor paketi hediye etti.


TÜFAD Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır ve Genel Sekreter Mehmet Güneş, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş ve görev yapan gazetecilere spor malzemesi hediye etti. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başta olmak üzere, protokol üyelerine spor malzemesi dağıtan dernek, korona virüs (Covid-19) sürecinde insanların evlerinde kaldıkları sürede spor yapmaları için spor malzemesi dağıtıyor.


‘Evde kal, hareketsiz kalma’ projesi kapsamında evde spor yapılabilmesi amacıyla spor malzemelerinden oluşan spor paketi takdim eden Başkan Yardımcısı Erkan Gazi Çağır, evde geçirilen günlerin hareketsiz geçirilmemesi gerektiği ve kas iskelet sisteminin hareketinin önemli olduğunu dile getirdi.

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