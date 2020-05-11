TÜFAD'dan Türkiye Futbol Federasyonuna destek:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) destek verdi.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiği belirtilerek, "Futbol endüstrisinin de karantina altına alınmış olması sebebiyle 2 aydır çok sevdiğimiz futbol maçlarından uzak kalmış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Gelişmiş modern çağda daha önce tecrübe edilmemiş bir süreç olarak dünyayı etkisi altına alan bu salgının, futbol endüstrisine olumsuz etkilerini önce durdurmak, daha sonra hasar tespiti yapmak ve son olarak da eskisinden daha iyi ve sürdürülebilir anlayışa döndürmek üzere otoriterler tarafından çalışmalar yapılmaktadır." denildi.

Futbol ailesinin hem yurt içi hem de yurt dışı üyeleriyle gelişmeler doğrultusunda yakın iletişim içinde olunduğu vurgulanırken, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle, teknik adamların çalışma koşulları, Türkiye futbol endüstrisinin bugünü ve geleceği ile ilgili atılması gereken adımlar için karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk." ifadeleri kullanıldı.

Dünya futbolunda yeni normale dönüşü sağlamak üzere çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Futbol endüstrisinin bu zor süreçte en az hasarla yoluna devam edebilmesi, hatta eski normalden yeni normale geçiş sürecinin, hem saha içindeki hem de saha dışındaki ahlaki ve ekonomik düzelmelere fırsat olacağını düşünmekteyiz. TFF'nin futbol liglerinin kaldığı yerden tekrar başlaması için hazırladığı takvim, uluslararası futbol otoriteleri ile yaptığı toplantılar neticesinde kamu otoritesi ile yürüttüğü görüşmeler üzerine alınmış önlemler doğrultusundadır. Türk futbolunun geleceğini korumak ve güçlendirmek için tüm samimiyeti ile çalıştığına inandığımız TFF kurullarının, her türlü gelişmeyi dikkate alıp, bu zor süreci atlatarak yeni normalde futbolumuzu sürdürebilir hale getireceğine inanıyoruz."

UEFA'nın son gelişmeleri değerlendirmek üzere 25 Mayıs'ta toplanacağı da hatırlatılırken, "Avrupa ülkeleri de liglerinin başlama tarihlerini bir bir açıklamaktadırlar. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılacak takımların listelerinin de ağustos ayının ilk haftasında gönderilmesini istemesi dikkate alındığında, bu durumda bizlere düşen görev, UEFA'nın kararları ile Bilim Kurulunun ve TFF'nin alacağı kararlar sonucu yapılacak takvimi sabırla beklemek olacaktır. Futbol endüstrisinin tüm paydaşlarını bu güzel oyunu en kısa sürede eskisinden daha iyi duruma getirmek üzere gereken sorumluluğu üzerlerine alarak, ülke futbolumuzu gelecek nesillere en güçlü şekilde bırakmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.







