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Ekonomi TÜDKİYEB'den yetiştiricilere hava durumu takibi tavsiyesi
Ekonomi

TÜDKİYEB'den yetiştiricilere hava durumu takibi tavsiyesi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Hava şartlarını anlık takip çiftçi ve yetiştiriciyi yağış, sel, su baskını, don, kırağı gibi doğal afetlerin sebep olacağı zarardan önemli oranda koruyacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:40:40 -
TÜDKİYEB'den yetiştiricilere hava durumu takibi tavsiyesi

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hava şartlarını anlık takip etmenin çiftçi ve yetiştiriciyi yağış, sel, su baskını, don, kırağı gibi doğal afetlerin sebep olacağı zarardan önemli oranda koruyacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkati çekti. Çelik, doğal afetlerin artttığını, fırtına, sel, toprak kayması, don ve kuraklık gibi olayların daha sık yaşandığının altını çizdi.

Bu olayların tarım ve hayvancılığı da etkilediğini aktaran Çelik, gelişmiş ülkelerde çiftçi ve yetiştiricilerin artık meteorolojik verileri teknolojinin imkanlarını kullanarak anlık takip ettiğini bildirdi.

- "Afet yaşanmadan haberdar olmak önem kazandı"

Türkiye'deki çiftçi ve yetiştiricilerin de bu uygulamalardan yararlanmasının hem kendileri hem ülke ekonomisi açısından son derece yararlı olacağını belirten Çelik, "Hava şartlarını anlık takip çiftçi ve yetiştiriciyi yağış, sel, su baskını, don, kırağı gibi doğal afetlerin sebep olacağı zarardan önemli oranda koruyacaktır. Dünyamızdaki iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin çok sık görüldüğü ve tarımsal üretim ile hayvancılığı olumsuz etkilediği günümüzde, afet yaşanmadan haberdar olup önlem almak hayati önem kazanmıştır. Çiftçi ve yetiştiricilerimizin, çobanlarımızın MGM'nin mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indirmelerini tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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