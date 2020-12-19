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Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'e News Time ve News Türk Medya Grubu'ndan ödül
Ekonomi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'e News Time ve News Türk Medya Grubu'ndan ödül

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:03:55 -
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'e News Time ve News Türk Medya Grubu'ndan ödül

ANKARA (AA) - News Time ve News Türk Medya Grubu, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i "Yılın Hizmet Adamı" ödülüne değer buldu.

TÜDKİYEB'den yapılan açıklamaya göre, Çelik, ödülünü News Time ve News Türk Medya Grubu Genel Müdürü Amina Mirzayeva'nın, ödül beratını da Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Kerim Akbaş'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, ödülü, 80 il birliği ve 270 bin yetiştirici adına kabul ettiğini belirterek, "Çünkü asıl başarı onların, sahada gece gündüz, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden çalışan, alın teri ile ekmeğini kazanan yetiştiricilerimiz ve il birliklerimizindir." ifadesini kullandı.

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