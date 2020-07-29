TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin kurban pazarlarında Kovid-19 salgınına karşı belirlenen tedbirlere harfiyen uyması hayati önem taşıyor, mutlaka bunlara uyulmalı, salgınla mücadeleye sekte vurulmamalı." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramlarda muhtaçlara el uzatmanın, yardımda bulunmanın ayrı bir önemi bulunduğunu kaydetti.

Bayramın Kovid-19 salgını ortamında geçirileceğine işaret eden Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığının mevzuatına göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, Kovid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla kesim yerlerinde randevu sisteminin uygulanacağını anımsattı.

Çelik, kurban kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Satıcılar ve müşteriler arasında el teması olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekselleşen tokalaşma yapılmayacak. Hayvan pazarlarında kontrol yapan kamu otoritelerimiz, hayvanların sağlık kontrollerini eksiksiz yerine getirmeli, kurbanlık vasıfları taşıyıp taşımadığına da dikkatli bir şekilde bakmalıdır. Vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin kurban pazarlarında Kovid-19 salgınına karşı belirlenen tedbirlere harfiyen uyması hayati önem taşıyor, mutlaka bunlara uyulmalı, salgınla mücadeleye sekte vurulmamalı."

Kurban kesim işleminin tecrübeli kişilerce ve gerekli hijyen koşulları sağlanarak yapılması gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Kesim işlemlerinde çevreye zarar verilmemeli, halkın sağlığına yönelik riskler ortadan kaldırılmalıdır. Kurban etleri sağlıklı koşullarda muhafaza edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, bayramın Türk milletine, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.