TÜBİTAK’TAN SUBÜ projesine destek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) projesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, TÜBİTAK TEYDEB 1505’den destek almaya hak kazandı. Öğretim Üyesi Murat Karabacak, Türkiye’de üretilmeyen önemli bir şebeke eviricisinin tasarımını ve üretimini yapacak.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Karabacak’ın “Hibrit ve Elektrik Tahrikli Gemiler için 550 kVA Şebeke Eviricisinin Tasarımı ve Üretimi” projesiÜniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, TÜBİTAK TEYDEB 1505’den destek almaya hak kazandı. Proje bütçesinin yüzde 40’ını müşteri kuruluş olarak Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi destekliyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabacak, “Projenin amacı, gemi güç dağıtım sistemlerinde otel yükleri besleyecek şebeke eviricisinin tasarımını ve üretimini yapmaktır. Bu tür eviriciler Ülkemizde üretilememektedir ve bahsedilen yüksek güçlerde yüksek maliyetlerle ithal edilmektedir. Yurt dışı muadillerinden daha nitelikli olacak şekilde tasarımı ve üretimi yapılacaktır. Sonuç olarak, ithal ikamesinin sağlanması ve yurt içi-dışı pazarlara satışı, yurt içi ürün portföyünün genişletilmesi, Türk firmalarının yabancı firmalarla rekabetini güçlendirmek projenin ana başlatılma gerekçeleridir. Proje Ekibi olarak Üniversite-Sanayii İşbirliğini geliştirme noktasındaki önemli çalışmalarından dolayı yürütücü kuruluş olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a, projeyi desteklenmeye değer bulan TÜBİTAK’a, projenin geliştirilmesi aşamasındaki katkılarından dolayı Elkon Konsept Tasarım ve Teknoloji Direktörü Özgür Arslancan’a, Elkon ArGe Müdürü Yüksek Elektrik Mühendisi Erdeniz Erol’a, Elkon Proje Yetkilisi Yüksek Mekatronik Mühendisi Özhan Atmaca’ya ve Araştırma Görevlisi Ali Kuyumcu’ya da teşekkür ediyoruz” dedi.