TÜBİTAK’tan Ordu’ya özel ilgi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu’nun ana doğal ürünleri olan bal, fındık, orman ürünleri ve endemik bitkileri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek istediklerini belirterek, “Ordu’yu diğer illerden farklı kılmak istiyoruz” dedi.

Ordu’nun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması amacıyla yeni yatırım projelerinin alt yapısını hazırlayan, Doğu Asya’nın yükselen ekonomileri Çin, Singapur gibi dış yatırımcıları Ordu’ya çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bilimsel ve teknolojik AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek için daha önce Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığı TÜBİTAK’ı devreye aldı. Bu kapsamda akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemesiyle bilinen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Ordu’ya geldi.

İlk olarak Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konferans Salonu’nda “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” isimli konferansta akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti.

Prof. Dr. Hasan Mandal’ın Ordu ziyaretini değerlendiren Başkan Güler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’ın dünya çapında bilim adamı olduğunu vurguladı. Güler, “Kendisi yaptığı çalışmalarla bir rol model. Büyükşehir olarak kendisinden sonuna kadar istifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ordu’yu diğer illerden farklı kılmak istiyoruz”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ordu’nun sahip olduğu doğal potansiyeli katma değere yüksek ürünlere yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Mandal, “Özellikle tarım ve gıda teknolojilerindeki gelişmeler bizim alışageldiğimizin çok üzerinde hızlı seyrediyor. Buradaki doğal ürünleri nasıl zenginleştirebiliriz, bölgenin endemik bitkileriyle ilaç üretimi, yine bal, fındık ve orman ürünlerini kıymetlendirerek Ordu’yu diğer illerden farklı kılmak istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve konunun diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek TÜBİTAK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Belediye Meclis Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Ordu’da bilimsel ve teknik projeler üreten, bu projeleri üretim ve imalata kazandıran özel ve kamu kurum temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda projeler tanıtıldı. Toplantıya Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de katıldı. Toplantıda Ordu’da özel ve kamu kurumlarının bilimsel projelerine TÜBİTAK tarafından AR-GE ve ÜR-GE desteği verilmesi kararı alındı.