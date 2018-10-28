TÜBİTAK’tan enflasyonla mücadeleye ekstra destek

Hükümetten KOBİ’leri sevindirecek bir haber geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) test ve analiz fiyatlarında mevcut indirimlere ek olarak teknopark firmaları ve KOBİ’ler için yüzde 10 ilave indirime gidildiğini açıkladı.

Varank, ayrıca işletmelerin maliyet yükünü hafifletecek tedbirler almaya devam edeceklerini dile getirdi.