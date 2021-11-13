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Aktüel TÜBİTAK'tan Anadolu Üniversitelerine proje desteği
Aktüel

TÜBİTAK'tan Anadolu Üniversitelerine proje desteği

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında Fırat Üniversitesi, “Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Becerileri Geliştirme ve Proje Eğitimi” programı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:39:00 -
TÜBİTAK'tan Anadolu Üniversitelerine proje desteği

Yeni Akit  ANKARA

Fırat Üniversitesi’nde proje hazırlama eğitimleri devam ediyor. Eğitimlerin bu defaki adresi Eğitim Fakültesi oldu. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında hazırlanan, “Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrenciler İçin Akademik Becerileri Geliştirme ve Proje Eğitimi” Programı düzenlendi.

Programa Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Gömleksiz, proje eğitmenleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, eğitim programı hakkında bilgi verdi. Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet YILMAZ ise yaptığı konuşmada araştırma üniversitelerinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Araştırma üniversitesi demek hem daha fazla bütçe, hem de daha fazla kadro almak demek. Hem öğretim elemanı, hem de öğretim üyesi bakımından. Eğer biz araştırma üniversitesi içerisine girme başarısı gösterirsek ki, buna yakınız. Bu sene aday adayı üniversiteler arasındayız. Kadro noktasında bizimde elimiz rahatlayacak, hocalarımıza sunacağımız imkanlar daha fazla olacak. Bu noktada hep birlikte bir başarı elde edebilirsek, bizi son derece memnun edecektir” dedi.

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