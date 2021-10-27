TÜBİTAK’tan 136 girişimciye 200’er bin TL destek

ÇINAR DEMİR ANKARA

TÜBİTAK, 136 girişimcinin sermaye desteği almaya hak kazandığını açıkladı. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip müteşebbislerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerine imkân tanıyor. Yerli ve milli projelere yenilerinin eklenmesini de mümkün kılıyor. Programa kabul edilenlere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği veriliyor. 2012 yılında başlatılan BİGG Programı kapsamında desteklenen bin 663 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdi.

2 bin 569 kişi başvurdu

TÜBİTAK’ın destek programına olan yoğun ilgi ise Türkiye’nin yarınlarını oluşturacak olan gençlerin ne kadar yeni projeler oluşturmaya hevesli olduğunu ortaya koyuyor. Programın 2020 yılı ikinci çağrısına 2 bin 569 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan 981 girişimci birinci aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 339 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen ikinci aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 136 girişimci 200 bin TL’yi bulan ikinci aşama desteği almaya hak kazandı.

Şirketlerini kuracaklar

BİGG desteğinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci de başladı. Desteği almaya hak kazanan 136 girişimcinin 5 Kasım tarihine kadar şirket kurulum evraklarını 8 Kasım tarihine kadar bağlı olduğu uygulayıcı kuruluşa teslim etmesinin ardından TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacağını belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Müteşebbisler, iş planlarını gerçekleştirmek üzere faaliyetlere başlayacak” dedi. Şenel, “Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu aşamada girişimcilerin yanında olacağız. Şirketleşme süreciyle ilgili tüm prosedürlerin zamanında, eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için süreci birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.