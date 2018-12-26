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TÜBİTAK’a bağlı birimlere 105 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı çeşitli birimlere 105 personel alınacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:19
TÜBİTAK’a bağlı birimlere 105 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı çeşitli birimlere 105 personel alınacak. BİLGEM’e bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında 92 personel alımı gerçekleştirilecek.

BİLGEM’e 13 personel

Proje personeli, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olacak. Ayrıca BİLGEM’e bağlı farklı birimlerde görev yapmak üzere teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadrolarında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı gerçekleştirilecek. Teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadroları için son başvuru tarihi 29 Aralık 2018 olarak belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:19
  1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  2. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM)
  3. BİLGEM
  4. Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU SM)
  5. Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)
  6. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE)

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