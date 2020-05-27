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TÜBİTAK'a 60 personel alınacağı açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 60 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 05:01:00 -
TÜBİTAK'a 60 personel alınacağı açıklandı

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

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