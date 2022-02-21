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Aktüel TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeleri kimler?
Aktüel

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) Başkanlığı'na ve yönetim kurulu üyeliklerine yeni isimler atandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:41:00 - 2022-02-21 10:42:27
TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeleri kimler?

Son dakika Resmi Gazete atama kararları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

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