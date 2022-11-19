TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge'de Yeni İş Birliği

Küresel Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine liderlik hedefleyen Arçelik, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında Arçelik’in Çayırova Kampüsü’nde "İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı açıldı. Laboratuvarda; temel araştırma düzeyinde yeni bilgilerin üretilmesi, uygulanması ve bilimsel çıktıların oluşturulması amaçlanıyor.

TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında faaliyete giren laboratuvar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Kıdemli Ar-Ge Direktörü Dr. Emre Oğuz’un katıldığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı ile alanında öncü ulusal ve uluslararası kuruluşların Ar-Ge laboratuvarı oluşturmaları için kaynak sağlıyoruz. Buralarda da ilk anda ticarileşme kaygısı gütmeyen, daha riskli ve daha vizyoner araştırma projelerini destekliyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum: Öncül Ar-Ge Laboratuvarları, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında küresel çekim merkezi olmasına da büyük katkı sağlıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz, destek mekanizmalarımızı kurgularken olaya bütüncül bir şekilde bakıyoruz. Bu manada Öncül Ar-Ge Laboratuvarları fikirden ürüne giden süreçte sadece bir başlangıç. Burada elde edilecek çıktılar, TÜBİTAK ya da diğer destek mekanizmalarının girdisi olarak ticari ürünlere evrilecek. Bu laboratuvarlarda yapılacak bilimsel çalışmalarla, 10 yıl 15 yıl sonrasının vizyoner projelerine imza atacağız. Bugün açılışını yaptığımız Arçelik Öncü Ar-Ge laboratuvarında ise biyoesaslı alev geciktiriciler, organik elyaf, kimyasal geri dönüştürülmüş polimerler, çevreci poliüretan, aerojel formülleri, çeliklerin sararmasını önleyecek kaplamalar geliştirilecek. Karbondioksit yakalayan, uçucu bileşikleri, alerjenleri, virüs, bakteri ve polenleri filtre edecek çalışmalar yapılacak. Bu sayede daha çevreci, daha rekabetçi ve ilkleri içeren ürünler pazara sunulacak. Buradaki hedef 5. yılın sonunda en az 50 uluslararası patent başvurusu yapmak” dedi.

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “TÜBİTAK 1963 yılından beri ülkemizde bilim, teknoloji, yenilik ekosisteminde birçok destek sunuyor. Bu desteklerde rekabet üst düzeyde oluyor. Her dönem binlerce proje alıyoruz. Ancak 1515 Öncül Ar-Ge Programımızda ise rekabet yok, biz firmalara giderek onları bu programa davet ediyoruz. Çünkü bu programı bugünün değil geleceğin iddialı hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak görüyoruz. Geleceğin daha karmaşık, dinamik ve değişken sorunlarına çözüm bulma amacıyla sadece teknoloji geliştiren değil, geliştirilecek bu teknoloji için bilgi üretme konusunda belirli bir seviyeye gelmiş firmalar bu destekten faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

Mandal, “Özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada daha karmaşık, dinamik ve değişken sorunlara çözüm üretmek için yenilikçi yaklaşım geliştirme hedefi olan daha fazla firmamız bu programa aday oldu. Arçelik Öncül Araştırma Laboratuvarında yine bugünün ve geleceğin en önemli güçlüğü olan İklim değişikliği başlığında ‘İleri Malzemeler, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri’ alanlarında biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, gıda, sağlık, enerji güvenliği gibi birçok ihtiyaca çözüm bulmaya çalışacaklar. Burada üretilecek kritik bilgi içinde çok disiplinli bir yaklaşımda üniversite ve araştırma merkezleri ile çalışılacak. Sanayi-üniversite iş birliklerinin tetikleneceği bir araştırma merkezinin oluşturulması hedefiyle başlatılan laboratuvarda başlangıçta 5 üniversite ile iş birliği planlandı. İnsan kaynağı temeli esas. Hem doktoralı hem normal araştırmacı sayısında 5 yıl içindeki artış hedefi kıymetli” dedi.

Programın ülkemizin küresel rekabetine sağlayacağı katkı göz önüne alındığında çok daha tercih edilen bir program haline geldiğini vurgulayan Mandal, “Arçelik hem TÜBİTAK destekli BİGG uygulayıcı kuruluşumuz hem TÜBİTAK SAYEM platform yürütücümüz. Arçelik bu programlarımızda öncü rol üstlendi, bu programda da yer aldığı için tebrik ediyoruz, bu programda yer alacak araştırmacılarımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu. Mandal, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının bileşenlerini yakın zamanda değiştirdiklerini ve büyük ölçekli firmalar yanında başvuru koşulunu sağlayan KOBİ düzeyindeki firmaların da başvurması için programda değişiklik yaptıklarını belirtti.

Uluslararası rekabette teknoloji ve Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu şunları söyledi: “Arçelik Ar-Ge merkezi kurulduğu 1991 yılından bugüne kadar kamu, üniversite ve sanayi iş birliklerine her zaman ayrı bir önem verdi. Son yıllarda TÜBİTAK’ın teknoloji hazırlık seviyeleri için oluşturduğu tüm programlarda aktif olarak yer alıyoruz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız himayesinde TÜBİTAK desteğiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz araştırma laboratuvarını yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanlarını Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi haline getirmeyi ve tersine beyin göçüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Üretim teknolojilerinde ilerleme sağlamamıza yardımcı olacak ve teknoloji alanında yeni iş birliklerini tetikleyecek böyle kıymetli bir programın parçası olduğumuz için onur duyuyoruz. Milli Kalkınma Hamlesi ve ülkemizin katma değerli üretim kabiliyetleri açısından kamu ve özel sektörün el ele ilerlemesi kritik önem arz ediyor. Öncül Ar-Ge Laboratuvarı çalışması kamu-özel sektör iş birliği açısından çok güzel bir örnek teşkil ediyor.”

TÜBİTAK program kapsamında Öncül Ar-Ge laboratuvarına 5 yıl süre ile destek sağlayacak. Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile destek süresi 5 yıl daha uzatılabilecek. Laboratuvarın, stratejik planları TÜBİTAK tarafından belirlenirken çalışmalar Arçelik tarafından yürütülecek.