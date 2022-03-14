TÜBİTAK proje mühendisleri arıyor
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı uzay bünyesinde görev yapmak üzere proje mühendisleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0312 210 13 10
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