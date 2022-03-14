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Ekonomi TÜBİTAK proje mühendisleri arıyor
Ekonomi

TÜBİTAK proje mühendisleri arıyor

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı uzay bünyesinde görev yapmak üzere proje mühendisleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:25:00 -
TÜBİTAK proje mühendisleri arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

TÜBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0312 210 13 10

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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