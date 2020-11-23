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Ekonomi TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru
Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru

İş ilanları | İş arayan vatandaşlar sık sık internette güncel iş ilanlarını araştırıyor. Son olarak TÜBİTAK 98 araştırması ve 7 teknisyen alımı yapımı yapacağını duyurdu. Peki, TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? | TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:46:00 -
TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru

TÜBİTAK iş başvurusu | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak. Alınacak personeller Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular 14 Aralık’ta TÜBİTAK internet sitesinden yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak?

RESMİ GAZETE TÜBİTAK İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu
Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel ilanı | Sağlık Bakanlığı iş başvurusu

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