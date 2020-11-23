TÜBİTAK iş başvurusu | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜBİTAK personel alımı | TÜBİTAK personel alımı başvuru

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak. Alınacak personeller Kocaeli'de görev yapacak.

Başvurular 14 Aralık’ta TÜBİTAK internet sitesinden yapılacak.

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TÜBİTAK hangi branşlarda personel alımı yapacak?

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