TÜBİTAK personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Endüstriyel Yönetim Enstitüsü (TÜSSİDE), hizmet vermek üzere 34 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasına göre, TÜSSİDE bünyesine alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi Kocaeli'de görev yapacak. Bu pozisyonlar için başvurular 30 Ekim'e kadar gerekli olacak.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden bilgi alabildi.