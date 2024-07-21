TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne başvurular başladı

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinliği için başvurular başladı. Astronomi meraklıları 9-11 Ağustos’ta Bursa Uludağ’da gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelecek. Başvurular 25 Temmuz 2024’e kadar devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzüne gönül vermiş, bilim ve keşif sevdalılarını bu heyecan verici buluşmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz." dedi. Bakan Kacır, 9-11 Ağustos’ta Bursa Uludağ’da gerçekleştirilecek gökyüzü gözlem etkinliğine ilişkin sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gözümüz yeniden göklerde! TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 26’ncı senesinde bilimle toplumu buluşturmaya devam ediyor. Her yaştan binlerce gökyüzü meraklısını bir araya getiren bu dev etkinlik 9-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Bursa Uludağ’da gerçekleşecek! Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzüne gönül vermiş, bilim ve keşif sevdalılarını bu heyecan verici buluşmada bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent’te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılacaklar, Türkiye’nin dört bir yanından başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlenecek.

GENÇLERİN UZAYA İLGİSİNİ ARTIRACAK

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı gözlem etkinliğine yıllardır astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.

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ATÖLYE ÇALIŞMALARI, TELESKOPLA GÖZLEMLER…

Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece-gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler gibi farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu etkinliklere, yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi gözlem ekipmanları ile katılabilecek. Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacak. Etkinlik boyunca bilim insanları; öte gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapılacak.