TÜBİTAK Fen Lisesi, yetenek sınavıyla 90 öğrenci kabul edecek. Eğitim hayatlarına TÜBİTAK Fen Lisesi’nde devam etmek isteyenler ise başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, TÜBİTAK FEN Lisesi yetenek sınavı ne zaman?

TÜBİTAK Fen Lisesi yetenek sınavı başvuru ekranı | TÜBİTAK yetenek sınavı başvuruları ne zaman nasıl yapılıyor?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı TÜBİTAK Fen Lisesini tercih etmek isteyen öğrenciler için TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavına başvurular 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

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TÜBİTAK FEN Lisesi yetenek sınavı konuları

Yetenek Sınavında Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Sınavda her alan için öğrencinin yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

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