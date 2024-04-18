TÜBİTAK Başkanı’ndan öğrencilere müjde

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İstanbul Kemerburgaz’daki BAU Future Campus’te düzenlenen Future AI Summit 24’in ikinci günündeki oturuma katıldı. Türkiye ve insanlığın geleceği olan gençlerin ve katılımcıların heyecanını gördüğünü belirten Mandal, “Gençler yapay zeka odaklı ve bugünün daha da önemlisi geleceğin sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Ülkemiz için en önemli gücümüz ve insan kaynağımız. Önemli bir kısmın arkasında hep bir şekilde, TÜBİTAK’la buluşma noktası var. Bizim bireysel genç girişimci programımızla kurulmuş ve ilerliyorlar. Bir kısmı yatırım almış, bir kısmı yatırım turunun ikinci, üçüncü açmasındalar. Bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışında. Girişim fikri olan arkadaşlarımıza daha kolay ulaşılabilir olmak için TÜBİTAK odaklı, fon bulma noktasında, projesini hazırlayabilmesi ve fikir oluşturabilme noktasında katkı vermeye yönelik bir arayüz çözümümüz var. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum ama en azından bu anlamda kullanıcılarımızı bu hafta sonu açmayı planlıyoruz” açıklaması yaptı.

Arayüz oluşturup çözüm ortağı olunacak

Girişimci gençlerin daha hızlı ilerlemeleri ve öğrenmelerine, ayrıca iyi bir proje hazırlayabilmelerine katkı sağlayacaklarını söyleyen Mandal, “TÜBİTAK’ın, TEYDEB’in sanayi destek programları, Türkçe dil modeli üzerine geliştirilmiş. Türkçe dil modeli üzerine geliştirme yaptığımızı geçen hafta duyurmuştuk. Bunun uygulama noktalarından bir tanesini en azından kendi sistemimizde, TÜBİTAK’ın sanayi ve girişimci destek programlarında buluşturmaya çalışacağız. Dikkatli, temkinli ilerlemeye çalışıyoruz. Bazen aşırı bir beklenti oluşturabiliyorsunuz. Biz, girişimcilerimizi tanıyoruz. Onların ihtiyacının nerelerde olacağını düşünüyoruz. Elimizde ne kadar kendi veri tabanımızdaki bilgi varsa o bilgilerden oluşturulmuş ve çözüm oluşma noktasında bir kaynak oluşturacağız. Bir arayüz oluşturacağız ve çözüm ortağı olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ve insanlığın ihtiyaçlarına çözüm için en önemli araçlardan birisini yapay zeka olarak gördüklerini vurgulayan Mandal, şöyle konuştu:

“TÜBİTAK’ın bilgi üretme, teknoloji geliştirme ve ürün geliştirme noktasındaki arayüzlerimiz çeşitli destek programlarımız vasıtasıyla sunuluyor. Bunları daha da çeşitlendirmeye ve kıymetlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle de yapay zeka odaklı baktığımız zaman bizim program koduyla ifade ettiğimiz 1711 yapay zeka ekosistem çağrımız tam bu amaca yöneliktir. Bir tarafta ihtiyaç makamı var, ihtiyaç noktası var. Büyük bir firma veya KOBİ olabilir diye düşünüyoruz. Hem elindeki veriyi kıymetlendirilecek şekilde kullandırmaya yönelik olacak hem de buna çözüm oluşturma noktasında üniversite daha derin teknolojiler ile derinlemesine çalışabilecek.”

Hasan Mandal, Yapay Zeka Zirvesi’ndeki konuşmasının ardından teknoloji firmalarının stantlarını ziyaret etti, katılımcılar ve öğrencilerle görüştü.

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