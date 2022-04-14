TÜBİTAK Antarktika'ya imza atmaya devam ediyor

YENİ AKİT ANKARA

Antarktika'da kalarak görevini sürdüren YER - HİS’in görevi de oldukça kritik. Tektonik, volkanizma ve buzul hareketleri kaynaklı sismik hareketliliği kaydeden ve tamamen yerli olarak TÜBİTAK RUTE mühendisleri tarafından geliştirilen cihaz, gerçek zamanlı olarak birçok sismik parametreyi hesaplayabiliyor ve parametrelerin bir kombinasyonunu kullanarak deprem anında entegre edildiği sistemin kapanmasını ya da alarm durumuna geçmesini sağlıyor.

Yer-HİS sismik ölçüm cihazının üzerinde sinyal işleme, haberleşme kayıt ve güç üniteleri yer alıyor. Saniyede 4000 ölçüm yapabilen cihaz, birçok sismik parametreyi gerçek zamanlı olarak hesaplayabiliyor. GPS üzerinden de zaman ve konum bilgisi alabiliyor ve haberleşme arayüzleri üzerinden veri izleme, kayıt ve analiz sunucusuna parametre hesaplarını gönderebiliyor. Bu sistemlerin tamamı yine TÜBİTAK RUTE mühendisleri tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirildi. Cihaz ile Antarktika'da uzun yıllar boyunca sismik aktivitenin izlenmesi amaçlanıyor. Cihazın sağladığı bir diğer fayda ise yer hareketliliği ya da titreşimin ölçülmesinin önemli olduğu birçok alanda kullanılabiliyor olması. Raylı ulaşım alanında toprak kaymalarının tespiti, ulaşım sektöründe araçların titreşiminin ve etkilenen konfor seviyesinin ölçümü YER-HİS’in kullanıldığı alanlara örnek verilebilir.