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Ekonomi TÜBİTAK 54 proje personeli alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:05:00 -
TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvurular 20.05.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

TÜBİTAK SAGE ANKARA

E-Posta: [email protected] Telefon: 0312 590 90 00

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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